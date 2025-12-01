Iannone, a Teggiano revocata assessore candidata con Cirielli

“La revoca dell’assessore Marisa Federico da parte del sindaco di Teggiano (Salerno) e’ una purga politica per essersi candidata nella lista Cirielli Presidente”. Lo sostiene, in una nota, il senatore di Fratelli, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. “E’ evidente che c’è’ una matrice politica in questo atto che potrebbe addirittura configurare il reato se qualcuno, esterno all’amministrazione, avesse determinato questa volontà – spiega – Presenteremo una interrogazione parlamentare su questo vergognoso fatto politico con cui si colpisce una persona di valore, onesta e libera come ha dimostrato di essere l’assessore Marisa Federico”.