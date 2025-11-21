Lega: una sciagura faida Pd-Manfredi su America's Cup - Le Cronache Attualità
Lega: una sciagura faida Pd-Manfredi su America’s Cup
Attualità Campania

  • Novembre 21, 2025
Assistiamo con sgomento all’ennesima faida interna al PD che in queste ore ha per oggetto i lavori di preparazione per l’evento mondiale dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli. Sono in disaccordo su tutto, ed è evidente che quanto accade tra i De Luca (padre e figlio) e il sindaco Manfredi è solo il preludio di quello che potrebbe accadere in futuro con Fico al governo della Regione”. Lo dichiara il vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon. “Fortunatamente, siamo convinti che il buon lavoro del Governo per la Campania ci ripagherà con una sorprendente vittoria. Con il centrodestra unito e la Lega alla guida della Campania, insieme a Edmondo Cirielli, metteremo la parola fine a questi caroselli che tengono in ostaggio i cittadini campani. La sinistra rappresenta delle sabbie mobili istituzionali che mettono a rischio il futuro di intere generazioni che meritano, invece, autostrade collegate con il Governo e i tanti progetti sostenibili che stiamo mettendo in campo

