Cirielli su chiusura Fico:campo

“Dal pubblico mi sembrava più un campo stretto che un campo largo. Poi vediamo insomma le truppe cammellate di De Luca e di Manfredi cosa faranno alle urne”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, rispondendo a una domanda sull’evento di chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico. “Non mi è sembrato di sentire contenuti di quello che vogliono fare per la Regione Campania. – evidenzia il viceministro degli Affari Esteri – I messaggi che sono arrivati contro Cirielli perché un del governo, il governo ha abbandonato il Sud ma della regione non si è parlato ma noi non stiamo facendo le elezioni politiche, noi dovremmo fare elezioni per parlare di sanità ma non ne possono parlare perché è un fallimento, di lavoro e disoccupazione non ne posso parlare perché siamo ultimi, di politica sociale non lo possono fare perché siamo ultimi, di trasporti pubblici non lo possiamo fare perché di fondi il governo viene accusato di non fondi la campagna, la campagna è la seconda d’Italia per fondi nazionali, la prima per fondi europei, solo che la spesa tra tutti i fondi che abbiamo non arriva complessivamente al 20% dopo quattro anni che sono state segnati”. “Quindi il tema vero è che non avendo argomentazioni legate alla campagna elettorale regionale, né potendo dire nulla a me, si attacca al governo, si sposta in politica. Insomma penso che questo sia già il fallimento più grande della loro campagna elettorale” conclude Cirielli.