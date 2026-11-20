La Segreteria provinciale della Lega di Salerno accoglie con soddisfazione l’adesione del deputato Pino Bicchielli e di Sarel Malan, avvocato e consigliere comunale di Salerno.

Il loro ingresso rafforza la squadra che stiamo costruendo a Salerno e in provincia. L’esperienza parlamentare di Bicchielli e il lavoro di Malan a Palazzo di Città si aggiungono all’impegno quotidiano dei nostri amministratori, dei militanti e di chi tiene vivo il partito nei comuni. Fare squadra significa mettere in comune queste esperienze e lavorare insieme sulle priorità del territorio.

Ringraziamo il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi per il sostegno al lavoro della Segreteria provinciale e per l’attenzione con cui accompagna la crescita della Lega nel Salernitano.

A Pino e Sarel il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Con loro proseguiamo l’impegno per una Lega più radicata in provincia e per un centrodestra unito capace di dare risposte alle nostre comunità