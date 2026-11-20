Nuovi spunti e interrogativi si addensano sull’inchiesta per l’omicidio di Walter Avallone, il metronotte ucciso lo scorso ottobre ad Agropoli, finita nuovamente sotto i riflettori nazionali. A riaccendere il dibattito sulle dinamiche del delitto sono state le dichiarazioni rilasciate in diretta televisiva dal legale che assiste la coppia attualmente iscritta nel registro degli indagati — un giornalista residente nella Piana del Sele e un’insegnante di Agropoli.

Intervenendo ieri nel corso della trasmissione Ore 11, in onda su Rete 4, l’avvocato difensore ha prospettato uno scenario che potrebbe ampliare il perimetro delle responsabilità rispetto alla pista finora battuta dagli inquirenti: «Potrebbe esserci anche una terza persona», ha affermato il legale davanti alle telecamere, suggerendo dunque l’eventuale coinvolgimento di un ulteriore soggetto sulla scena o nella gestione della vicenda.

Nel corso del suo intervento televisivo, il legale ha inoltre aggiunto un dettaglio significativo sullo stato delle indagini coordinate dagli uffici giudiziari: «La Procura ha un volto, ma non un nome». Una frase che lascia intendere come gli investigatori possano disporre di elementi visivi o riscontri tecnici utili a delineare una figura ancora priva di un’identità certa.