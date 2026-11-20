A Salerno il convegno sul ricambio generazionale nelle imprese edili. Lunedì 23 novembre, alle ore 15, presso la Camera di Commercio di Salerno in via Roma, Ance Aies Salerno promuove il convegno “Costruire il passaggio, generare futuro”, dedicato a uno dei temi più decisivi per il futuro del settore: il passaggio generazionale nelle imprese edili.

Un confronto aperto tra chi ha costruito le imprese e chi è chiamato a guidarle domani, per trasformare un momento delicato in un’opportunità di crescita, continuità e innovazione. Un passaggio da costruire, non da subire. Il ricambio generazionale non è solo una questione di età o di successione. È un processo culturale, organizzativo e strategico che va pianificato per tempo, con lucidità e fiducia reciproca.

Da una parte l’esperienza, la conoscenza del territorio, la relazione con clienti e fornitori costruita in decenni. Dall’altra l’energia, le nuove competenze, la tecnologia, la sostenibilità e un modo diverso di comunicare e organizzare il lavoro. Due generazioni, due punti di vista, un unico obiettivo: costruire il futuro senza dimenticare le radici.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i nodi principali del passaggio generazionale. Valori e fiducia (cosa trasmettere e cosa rinnovare, come dare spazio ai giovani senza disperdere l’identità dell’impresa), Pianificazione (come preparare per tempo il passaggio, definire ruoli, tempi e responsabilità), Attrattività del settore (come rendere l’edilizia più attrattiva per i giovani, con tecnologia, formazione, sicurezza, sostenibilità e nuove modalità di lavoro).

Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Raffaele D’Arienzo, il Prof. Avv. Salvatore Sica, il Dott. Matteo Migazzi. Seguirà una tavola rotonda con imprenditori e rappresentanti del mondo delle imprese.