È in corso all’ospedale Ruggi di Salerno il primo prelievo di cuore da donatore a cuore fermo in Campania. Lo annuncia l’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che ha anticipato la notizia con una breve nota. Ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente.

La procedura viene indicata con la sigla DCD, dall’inglese Donation after Circulatory Death, e riguarda la donazione di organi dopo l’accertamento della morte con criteri cardiocircolatori. In Italia questo accertamento richiede una registrazione elettrocardiografica continua che documenti l’assenza di attività cardiaca per almeno 20 minuti, prima di procedere alle successive fasi della donazione.

A rendere possibile l’utilizzo del cuore sono i progressi nelle tecniche di perfusione, attraverso le quali gli organi ricevono ossigeno e sostanze necessarie a preservarne la funzionalità. Queste tecnologie aiutano a limitare il danno causato dall’interruzione della circolazione e consentono alle équipe di valutarne l’idoneità al trapianto.

Nel caso del cuore, dopo l’accertamento del decesso, specifiche procedure di circolazione extracorporea possono permettere di ripristinare la perfusione dell’organo e verificarne la funzione prima del prelievo. È un percorso complesso, che richiede il coordinamento tra rianimatori, cardiochirurghi, infermieri, tecnici di perfusione e rete trapiantologica.

La possibilità di utilizzare anche cuori provenienti da donatori DCD amplia le opportunità per i pazienti in attesa di trapianto. Per l’intervento annunciato a Salerno si attendono ora gli aggiornamenti del Ruggi sull’esito della procedura e sulle équipe coinvolte.