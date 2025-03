Salerno. Abbattuto il diaframma della galleria di Porta Ovest

Poco prima delle ore 11.00 di oggi, sabato primo marzo, è stato abbattuto il diaframma della carreggiata sud della galleria Cernicchiara, una membrana in cemento che separa l’ultimo tratto della canna lunga 2,5 km.

Il cantiere di Porta Ovest a Salerno effettua uno dei passaggi simbolici e tradizionalmente sentiti dalle maestranze che operano nell’esecuzione delle doppie gallerie, l’intervento voluto e realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sinergia con il Comune di Salerno e la Regione Campania, per creare una viabilità alternativa al traffico per e dal Porto commerciale di Salerno verso gli snodi autostradali.