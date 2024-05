Lega: in Campania aderisce ex Fdi Alessandra Caldoro

Nuovo ingresso nella Lega in Campania. Si tratta di Alessandra Caldoro, ex Fratelli d’Italia e sorella di Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015. Claudio Durigon, commissario regionale della Lega in Campania, a margine della presentazione dei candidati campani per le prossime europee oggi a Napoli, ha parlato di “un profilo importante, una donna impegnata da anni nel sociale, che vede nel progetto di Matteo Salvini un percorso di riscatto per la nostra identità e la nostra regione Campania. Le battaglie della Lega sulla sanità, trasporti, lavoro, made in Italy, sicurezza e immigrazione sono il suo pane quotidiano. Buon lavoro ad Alessandra Caldoro”, ha concluso Durigon.