De Luca, fondi coesione? Per ora 5 miliardi di palle

“Fondi di coesione? Sono abituato a vedere le carte scritte, che ancora non ci sono. Per ora il presidente del Consiglio ha annunciato 5 miliardi per il lavoro, ma per quello che vedo io stiamo ancora a cinque miliardi di palle, a cominciare dal bonus di 100 euro per le tredicesime”. Lo ha detto a Grazzanise il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Proseguendo sulla vicenda del bonus, De Luca ha aggiunto che “il bonus non c’è, c’è invece un contributo che si darà a gennaio, e non sarà di 100 euro ma di 77 perché si paga il 23%, ma non è un contributo perché è una decontribuzione, cioè anziché pagare le tasse abbiamo una riduzione sulle tasse di 77 euro. Ma non è finita qui, perché non vale per tutti, cioè i più poveri tra i poveri non prenderanno neanche un euro; inoltre il contributo non è automatico, ma bisogna fare richiesta per avere i 77 euro come detrazione sulla dichiarazione dei redditi, ma non si capisce a chi bisogna fare la domanda, se all’imprenditore o all’Inps. Una grande palla”.