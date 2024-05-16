Comune di Salerno: ecco gli scrutatori per le Europee 2024

Si pubblica l’elenco degli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale a costituire i seggi per le Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I nominativi sono riportati in ordine di estrazione.
Le persone presenti nell’elenco riceveranno notifica della nomina tramite messi comunali.
Sezione Nominativo 1 GAITO MARCO 1 PARRELLA DONATELLA 1 CHINISCIUC ELENA 1 SIANO ELENA 2 D’ARIENZO SILVIA 2 NAPOLI GIOVANNI 2 GUAGNINI PIETRO 2 ALFANO FRANCESCO 3 DE FELICE VALERIO 3 MATONTI ROCCO 3 SANTANDREA ANGELO 3 OLIVA FEDERICA 4 CIARLETTA VERONICA 4 MONACO ANGELO 4 VECCHIO LUCA 4 MOGAVERO TOMMASO 5 PERNA ANDREA 5 NAPOLI MARA 5 CITRO PINA 5 VOCCIA FRANCESCO 6 LANDI ATTILIO 6 GALLO VINCENZO 6 MUTALIPASSI FLORA 6 SAMMARTINO STEFANO 7 CANTALUPO FRANCESCO 7 POMPELE MARIA PIA 7 VITALE MARIA 7 DELFINO LIDIA 8 ROSIELLO VERONICA 8 ABATE MARIAFRANCESCA 8 LUCIANI ALESSANDRO 8 GIGLIELLO MARIALUISA 9 ELEFANTE GIUSEPPE 9 NAPOLI ALESSANDRO 9 CORMANO MAURIZIO 9 FULGIONE ELENA 10 SENATORE PASQUALE 10 DE MICHELE MIRKO 10 AVALLONE LUCA 10 ALBANO BARBARA 11 MAIELLARO MARCO 11 CITRO LUIGI 11 BONIFACIO ANTONIO 11 PUJIA FRANCESCA 12 SICA ALBERTO 12 BOZZA CRISTIANO 12 CARRINO GIANCARMINE 12 VALLETTA ANNAMARIA 13 MAROTTA AGOSTINO 13 AULETTA DOMENICO 13 BIANCO MONICA 13 CONTI LORENA 14 DI NAPOLI SIMONA 14 POLVERINO DANIELA Pagina 1 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 14 MELUCCI MARIA TERESA 14 MATARAZZO KATIA 15 SANTOPIETRO GIANPIERO 15 CAPUA ANDREINA 15 GIUDICE DOMENICO 15 IANNONE ALESSANDRA 16 CASINI VITTORIO 16 GIANNINI CARMINE 16 GALLO FRANCESCA 16 MASI MARTINA PIA 17 DE NICOLA RAFFAELE 17 ATTADEMO GIANLUCA 17 DELLA CALCE ERNESTO 17 OLIVA ANTONIO 18 MILONE MARIA GRAZIA 18 FESTA GIOVANNA 18 DE CARO DANIELA 18 PALMIERI GIUSI 19 MOSCARIELLO BENEDETTA 19 IULIANO ANGELICA ELENA 19 MOLINARI MARIANGELA 19 FAUPL RICHARD 20 DE ROSA ESTER 20 FUMO MARIA GRAZIA 20 PALMIERI PAOLO 20 CASCONE LAURA 21 MASUCCI MARIA ROSARIA 21 LA MOTTA MAURIZIO 21 AMENDOLA YURIJ 21 DISCEPOLO STANISLAO 22 PARRILLI GENOVEFFA 22 DE MARTINO FERDINANDO 22 PARENTE ROBERTA 22 ABATE MARINELLI DANIELA 23 CARAVANO PAOLO 23 BRUNO TATIANA 23 SANTIMONE GUGLIELMO 23 SCARANO SERENA 24 CELENTANO ALFREDO 24 GALLO LUCIA 24 RICCIO MARIANICOLE 24 TRAMPARULO SERENA 25 STANZIONE FRANCESCO 25 DEL GIORNO EMANUELE 25 BENNARDINO ROSSELLA 25 MACCHIARELLI ELEONORA 26 BATTIPAGLIA SABATO 26 SANTO RAFFAELE 26 FELICIELLO KATIA 26 CARRANO NICOLA 27 RONGA SIMONE 27 LA ROCCA MAURO 27 PAPPACODA RAFFAELE 27 DE MARTINO GUGLIELMO Pagina 2 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 28 FORCELLINI STEFANIA 28 SERGIO MARCO 28 SERIO FABIO 28 MAIELLO HELENIO FRANCESCO 29 GAUDIERI MARCO 29 SCHIAVO ROSAMARIA 29 PUMPO CONCETTA 29 CARTA DOMENICO 30 DE MORELLI MICHELE 30 PETROSINO ELENA 30 SCUDIERO DAVIDE 30 NOBILE ELEONORA 31 CUOMO SILVIA 31 BUONO ANGELA 31 MARESCA GABRIELLA 31 RAMPOLLA REBECCA 32 VISCUSI NADIA 32 NOSCHESE FEDERICA 32 MANNARA LUCIA 32 VITOLO ANNA MARIA 33 DI DOMENICO HENNY 33 AIELLO SALVATORE 33 SABATINO FRANCESCA 33 PALLADINO ANTONIA 34 LOPRESTO GIULIANA 34 CERRATO ALFONSO 34 PIRONE DANIELA 34 LUMINO DARIO 35 DI MARINO ROBERTO 35 BASSI CLAUDIO 35 DE ROSA DOMENICO 35 BOVE CARMELA 36 DI CONCILIO IRENE 36 DE STEFANO ANNA ROSARIA 36 LA ROCCA IOLANDA 36 VESSA GIULIA 37 COSIMATO GIANMARCO 37 VISCIDO SIMONA 37 FIGLIOLIA MASSIMO 37 NAPOLI FRANCESCO 38 SAPERE VIOLANTE 38 CARUCCI ANGELA TERESA 38 CITRO LUCA 38 NADDEO ADOLFO 39 PASSARO CARMINE 39 DE MICHELE GIANFRANCO 39 SACINO MICHELE 39 D’AURIA MARIANNA 40 TORRE SERGIO 40 FARINA ERIKA 40 POTENZA FRANCESCA 40 VISCIDO ELENA 41 LANDI PIER DOMENICO 41 D’URSO GIUSEPPE Pagina 3 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 41 BALZANO EMANUELE 41 REGA MARTINA 42 COCOZZA CATERINA 42 CARUSO VALERIA 42 SAVASTANO ANNA 42 CARIELLO MARCELLA 43 DELLA PORTA VALENTINO 43 PINTOZZI ADRIANA 43 SERRA SARA 43 DUTTI RITA 44 SPATOLA MARCO 44 PARISI MICHELA 44 FIORILLO PAOLA 44 RISI EVA 45 PARISI MARIA LUISA 45 VISCIDO FRANCESCO 45 SALZANO FRANCESCA 45 STANCO GIOVANNA 46 MARINO DAVIDE 46 RIZZO CLARISSA 46 STABILE ANGELA 46 LOFRANO FRANCESCA 47 VITOLO ERSILIO 47 MASTROBERARDINO MAURIZIO 47 ALFANO MARIAROSARIA 47 SCAFURI ROBERTA 48 ATTIANESE VERONICA 48 LAMBERTI ANNA 48 PLAITANO ELVIRA 48 LOBELLO ASSUNTA 48 – CASA DI CURA “TORTORELLA” VISCIANI MOIRA DOMENICA 48 – CASA DI CURA “TORTORELLA” DE LIGIO VALENTINA 49 DEL VECCHIO TIZIANA 49 ESPOSITO CONCETTA 49 D’AURIA RICCARDO 49 NUNZIANTE-CESARO ROBERTO 50 ROMANO PATRIZIA 50 LAMBIASE CARMEN 50 CARUSO NICOLA 50 AVELLA ANTONELLA 51 VERCELLI ANTONELLA 51 AMOROSO CLAUDIO 51 SARDONE MARTINA 51 TORNATORE SERENA 52 PASTORE RITA 52 CICCULLO ALFREDO 52 CIOTOLA MAURIZIO 52 PETILLO ROSANNA 53 CASABURI MAURIZIO 53 FREDA MARIA GIUDITTA 53 GUARIGLIA ANNAMARIA 53 SANTONICOLA CLAUDIA 54 NAPOLITANO ANNARITA 54 GIORDANO MARIANNA Pagina 4 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 54 DONADIO ANNAPAOLA 54 ALLOCCA VALERIA 55 PAOLELLA MARIA TERESA 55 FALIVENE GIOVANNA ITALIA 55 VIGILANTE COSTANTINO 55 AIELLO JESSICA 56 LEONE MAURO 56 PISANO FRANCESCO 56 D’AVINO FLAVIA 56 FASANO LUCA 57 SANTANIELLO LUDOVICA 57 COLELLA STEFANIA 57 LAMBRUNA ELISABETTA 57 SALVATORE ALESSANDRA 58 GIUNTI FABIO 58 PORTANOVA FABIANA 58 CERVONE MARIA TERESA 58 IOVANE GIANMARIA 59 MANSI EUGENIA 59 DELLE DONNE SARA 59 AMATO ANNALISA 59 DE PAOLA GIUSEPPE 60 FEDELE CATRIN 60 MILIONE FRANCESCO 60 DE SANTIS MARCO 60 PARISI CARMINE 61 TABACCO ANDREA 61 DE MARTINO ROSA 61 BARONE ANGELO 61 CALIFANO ALESSANDRA 62 BRUCALE FRANCESCA 62 VICINANZA ALBERTO 62 RUGGIERO BERNARDINA 62 CURCIO MAURIZIO 63 D’ONOFRIO SALVATORE 63 SANTORO ALESSIA 63 CAMPIGLIA PAOLA 63 LEO MARIA 64 SABATINO ELENA 64 CICATELLI VALENTINA 64 MARINO FRANCESCA 64 ALBANO MARIA ADELE 65 DELLI GATTI EMANUELA 65 VISCIANI ANTONIO 65 GIORDANO FEDERICA 65 CIOFFI CARMELINA 66 CAOLO FRANCESCO GAETANO 66 MANGANIELLO ALESSANDRA 66 D’ELIA MATTEO 66 PLAITANO STEFANIA 67 MARINO LUCIANO 67 DE ROSA DARIO 67 FARUOLO POMPEO 67 NEGRI PASQUALE Pagina 5 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 68 GALLO MARIO 68 FRUSCIANTE ROSA 68 PAPPALARDO FRANCESCO 68 CAVOTTA GIULIO 69 COLUZZI MARIA ROSARIA 69 FERRORO EMMA 69 APICELLA ANNA LISA 69 TAMBURRINI MARIACARLA 70 SCHIAVO GRAZIA 70 LA ROCCA MICHELE 70 MASULLO CARMELA 70 AVOSSA ANTONELLA 71 CORNETTA VIVIANA 71 CAPEZZUTO MARIA 71 DI GIACOMO GABRIELLA 71 GAROFALO CLEOFE 72 SANTONICOLA SANDRA 72 PIZZARELLI MARTINA 72 LATOUR MASSIMO 72 CARAVANO ANNA 73 RAIOLA LUCA 73 ALBERO SONIA 73 LEONE LOREDANA 73 CARABETTA DOMENICO 74 CAPEZZUTO LUCIA 74 PROCIDA DOMENICO 74 IULIANO MARIA GRAZIA 74 GIORDANO GIUSEPPE 75 CIPRIANI CINZIA 75 IMPARATO SIRICA DOMENICO 75 LUPPINO GIANLUCA 75 FIOCCO MARIA ANNA 76 DI VITO ANDREA 76 FONTANA BIANCA 76 PIERRO ANNA 76 BOTTA MARIA ROSARIA 77 CAMBIO FEDERICA 77 LAMBIASE MANLIO 77 BARRA SILVANA 77 CITRO NUNZIA 78 COPPOLA CARMEN 78 SAGGESE DALILA 78 ALOIA GIANFRANCO 78 RINALDI MANUELA 79 DEL GIORNO GIULIO 79 PETRILLO SALVATORE 79 CODUTI GIUSEPPINA 79 BOVE ANDREA 80 ACAMPA MIRKO 80 AVALLONE ALESSANDRA 80 GAETA EMANUELE 80 AMATO CARMELA 81 DE NOTARIS IVONNE 81 LAMANNA LUCIO Pagina 6 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 81 VENTURA MARIACHIARA 81 LAURENZA STEFANO 82 MAROTTA SERENA 82 LANDI ELEONORA 82 AUTUORI MIRELLA 82 DE CHIARA MARTINA 83 CARLEO DANIELA 83 GONNELLA CARMELA 83 DI DOMENICO OLIMPIA 83 MATERA ENRICO 84 SENATORE KATIA 84 BATTIPAGLIA ANTONELLA 84 GALDI ADELAIDE 84 VISCONTI LILIANA 85 CALABRESE MAURO 85 AMENDOLA FABIO 85 PAGANO GIANMICHELE 85 CIVILLO FABIOLA 86 D’AMATO GIOVANNI 86 BUONO SARA 86 CONCILIO FABIO 86 ROMANO MARIA 87 CAPUANO CLAUDIA 87 FRIJIA IMMACOLATA 87 MOLINARO ELEONORA 87 STANZIONE ROBERTO 88 CIRONE STEFANIA 88 AULETTA ANTONELLA 88 FEOLA MARIA CRISTINA 88 SABATO ALESSIA 89 GALLO GIANLUCA 89 SANTORO GIANLUIGI 89 FORTUNATO NICOLA 89 MARINO ILARIA 90 ATTANASIO VINCENZA 90 DI MASO ANNA 90 CUOMO VERONICA 90 POSTIGLIONE ILENIA 91 POSTIGLIONE DANIELA 91 NAPOLI EMILIO 91 TROISI ANTONIO 91 CIANI ALESSIO 92 TRAPANESE JESSICA 92 DE FEO ARTURO 92 BARRELLA FRANCESCO AMILCARE 92 SANTORO SIMONE 93 PEDERBELLI ALFREDO 93 MEMOLI MARIAGRAZIA 93 PECORARO NICOLA 93 GALDI MANUELA 94 RICCIARDI LUCA 94 SAPERE ROSSELLA 94 TORELLI MARCO 94 MARINO GIANLUCA Pagina 7 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 95 ATTIANESE MARIAPINA 95 GATTOLA FRANCESCOSAVERIO 95 PELLECCHIA ALFREDO 95 CAU CAMILLA 96 DE CHIARA FRANCESCO 96 TORTORELLA GIACOMO 96 RUOCCO CLAUDIA 96 VITTI MARIA 97 MASULLO FRANCESCO 97 SALVATORE GIANMARIA 97 FRUNCILLO MARCO 97 ACCONCIA ROSA ELISA 98 ARGENZIANO MARINA 98 D’ARCO EMILIO 98 CERUSO LUCA 98 PEPE PAOLO ROBERTO 99 DEL MANSO ALDA 99 PERSIANO ROSSELLA 99 DE CRESCENZO LUCIA 99 RAGO TIZIANA 100 COSENTINO FELICE 100 FERRANTE GIUSY 100 ZINGONE SILVIA 100 ROMANO ELISABETTA 101 CALOBRISI LUISA 101 PUGLIA MILENA 101 INFANTE RAFFAELLA 101 D’URSO DONATO 102 LANZARA ANIELLO 102 FORTE GIUSEPPINA 102 GALLO ERNESTO 102 LEPORE LUCA 103 COSTANTINO ANNA RITA 103 SALESE NICOLA 103 D’ELIA MARCO PIO 103 LA ROCCA CHIARA 104 BOVE EMILIA 104 GIOVAGNOLI BALDINO ROSANNA 104 ALFANO CARMELA 104 RISI ANTONELLA 105 PALMA MARCO 105 IANNIZZARO PAOLA 105 OLIVA MATTEO 105 BEGNI MARIA ELEONORA 106 ANTONIELLO GERARDO 106 CARBONE MARGHERITA 106 TORNATORE CRISTINA 106 IANNICELLI ACHILLE 107 CONCILIO ILARIA 107 LIGUORI CLAUDIO 107 FERRANTE ANNAMARIA 107 SERGIO JACOPO 108 SALSANO GIORGIA 108 BUCCIARELLI MARIA ROSARIA Pagina 8 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 108 MARTINO GABRIELLA 108 ROMANIELLO LUDOVICA MARIA 109 GRIMALDI LUCIA 109 SABINO CHRISTIAN 109 SCANNAPIECO SIMONETTA 109 SABATINO NICOLA ANTONIO 110 CASTELLANO STEFANO 110 PIPOLO ORNELLA 110 DE FELICE MARIELLA 110 PELLEGRINO VALENTINA 111 PIROLO RICCARDO 111 FORMISANO ANNAMARIA 111 DE GIROLAMO EMANUELE 111 FARINA BRUNO 112 TORTORIELLO ROBERTA 112 SAMMAURO LILIANA 112 DI PACE PIERLUIGI 112 PERRONE ANGELA 113 BOTTA ALESSANDRA 113 SAVIELLO ROSA 113 FAIELLA NICOLA 113 CAPOBIANCO GIOVANNA 114 CALABRESE MARIACARMEN 114 ADINOLFI MARIANGELA 114 DI PIETRO ENRICO 114 MASTROIANNI BRUNELLA 115 GIORGIO ILARIA 115 BOVE ALESSIA 115 SOLA GERARDO 115 GALLO WANDA 116 SALVIA WILLIAM 116 DE ROSA ANTONIO 116 FARIELLO FRANCESCO 116 AUTORINO MARIO 117 DE SANTIS ADELE 117 SANTORO ROSA 117 DE SIO CLAUDIA 117 CRISCUOLO GRAZIA 118 RINALDI LUCA 118 D’ALIA ISABELLA 118 GUARRACINO OTTAVIO 118 MATERAZZI MARTINA 119 CARAVANO SALVATORE 119 PEROTTI ROBERTO EDUARDO 119 PAPPALARDO FEDERICA 119 SANTARSIERO GIULIA 120 TRIPOLI LOREDANA 120 VIVIANI ILARIA 120 D’ARGENIO CARMINE 120 CARPENTIERI ALESSIA 121 FAIELLA DIEGO 121 CARBONE FRANCESCO 121 PAOLILLO MARIA CRISTINA 121 RAGANATO GIUSEPPE Pagina 9 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 122 NOSCHESE ANGELO 122 RISPOLI SERENA 122 RUSSO ANGELO 122 PAPPALARDO DANIELA 123 CILIBERTI EUGENIO 123 POSTERARO ALESSANDRO 123 VASSALLO ERMINIO 123 MONTEFUSCO MANUELA 124 PARRILLI SAVIO 124 MASTROVITO ROSANNA 124 SABIA ALESSANDRO 124 VISSICCHIO ISABELLA 125 CURCIO GIULIA 125 MANZO COSTANTINO 125 PETRUZZIELLO BRUNELLA 125 ABUNDO CARLO 126 BRESCIA ANGELA 126 CAPUTO VALENTINA 126 TENUTA STEFANIA 126 ALFINITO GABRIELE 127 DELLA ROCCA GAIA 127 MASCOLO MARIA FELICIA 127 SANTORO MASSIMILIANO 127 GAROFALO LUANA 128 VITALE MAURO 128 AVELLA MARIA 128 APICELLA MARIA ROSARIA 128 FIORILLO FILOMENA 129 D’ANDREA VIRGINIA 129 SIBILIA MARGHERITA 129 CIPRIANI FRANCESCO 129 GAMBARDELLA FEDERICA 130 MARTINO VERONICA 130 COZZOLINO MADDALENA 130 CANTARELLA ALESSANDRO 130 VIGNES FRANCESCA 131 TIACCI MARIANNA 131 PISACANE GIANLUCA 131 D’ANIELLO FLAVIA 131 CHIAIESE FRANCESCA 132 D’ARIENZO ANTONIO 132 GIOVETTI ROSANNA 132 FARINA MARIAGIOVANNA 132 AMOROSO LINDA 133 D’ELIA CONCETTA 133 FIMIANI ALESSANDRO 133 MERCURIO ALESSANDRA 133 BISOGNO ELVIRA 134 LORITO IVAN 134 GIORDANO RAFFAELLA 134 MARTORELLI STEFANIA 134 SCARANO MARCO 135 MALATESTA ANGELO 135 CITRO ALESSANDRO Pagina 10 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 135 FIMIANI DARIO 135 ZACCAGNINI ALESSANDRA 136 PIERRI VINCENZO MARIA 136 GIOIA GIANLUCA 136 RUGGIERO ELEONORA 136 BOCCIA GIANLUCA 137 RINALDI MARTINA 137 CRISCITO GIUSEPPE 137 SALVATORE BARBARA 137 DE MARTINO SERENA 138 SESSA GIUSEPPE 138 LAURENZANO BARBARA 138 CADEDDU FABIO 138 SALESE MARCO 139 TENORE ELDA MARIA PIA 139 PISAPIA CLAUDIA 139 ADINOLFI GIANLUCA 139 MOLA MARCELLO 140 FORESTIERI MANFREDO 140 FALIVENA CARMELA 140 SPISSO CLAUDIA 140 PODDA MARIA ROSARIA 141 BIA SIMONE 141 TONDO MARIANNA 141 GRIMALDI FRANCESCO 141 BITORZOLI GIOVANNI 142 ALBANO ENRICO 142 SCHIROSA ALESSANDRO 142 SANTOCCHIO CARLA 142 FASANARO MARIAELENA 143 FERRARA LORENZO 143 BANCHERI MARIALAURA 143 CATAURO LUCA 143 SUOZZO PAOLO 143 – CASA CIRCONDARIALE TIROTTA UMBERTO 143 – CASA CIRCONDARIALE CHIOMENTI VALERIO 144 GRIMALDI GABRIELLA 144 VOTO MARILENA 144 CITRO ROSARIA 144 PARENTE VERONICA 145 MALZONE MARIA GABRIELLA 145 MONTEFUSCO ANTONIO 145 CASSESE ANTONELLA 145 PAPPALARDO STEFANIA 146 LUONGO VINCENZO 146 PULLO PAOLA 146 GRECO ANTONIO 146 SCORZELLI BENIAMINO 147 MAIORANO ANNA 147 ADDONIZIO ALESSANDRA 147 MOSSUTO NICOLA 147 GRAZIANO GIOVANNI SILVIO ORAZIO 148 AUCIELLO GELSOMINA 148 RADETICH ROBERTO Pagina 11 di 12 Elenco Scrutatori Effettivi Sezione Nominativo 148 D’ALESSANDRO DOMENICO 148 GALDO ANTONELLA 149 SESSA VINCENZO 149 CIOFFI VALENTINA 149 PREZIOSO ANGELO 149 FARINA FERRUCCIO 150 VENOSI ALFONSO JUNIOR 150 QUARANTA ANITA 150 PEZONE ANDREA 150 AVAGLIANO DANIELA 151 DE DONATO GAETANO 151 GIGANTINO GIANTONIO 151 QUARANTA EMILIO 151 DE MARTINO VINCENZO 151 – OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” SPATUZZI MARIA ROSARIA 151 – OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” IOSA AMEDEO 152 BORRIELLO TINA 152 POMPIGLIO RITA 152 ANNUNZIATA ALFONSO 152 PAGANO CARMINE 152 – OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” ORICCHIO ELISA 152 – OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” PAPPALARDO GERARDO