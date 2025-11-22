Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia
Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli
Salernitana, i convocati per il Potenza
Salerno

Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora

  • Novembre 22, 2025
  • 0
  • 74
  • 1 Min Read
Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora

La Lega del cane di Salerno organizza, in collaborazione con il canile cittadino, l’iniziativa “Adottami per un’ora”!

 

L’iniziativa è destinata ai cittadini che desiderano portare a spasso un cagnolino del canile di Salerno.

La passeggiata avverrà sotto l’assistenza dei nostri volontari che accompagneranno il gruppo per tutto il tempo ed è finalizzata a favorire le adozioni: chissà che qualcuno di voi, incontrando i nostri cagnolini, se ne innamori e voglia adottarlo!

La passeggiata si svolgerà domani, domenica 23 novembre, di mattina, dalle 10 alle 13. Si passeggia per tutto il tempo in gruppo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017