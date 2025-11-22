Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora

La Lega del cane di Salerno organizza, in collaborazione con il canile cittadino, l’iniziativa “Adottami per un’ora”!
L’iniziativa è destinata ai cittadini che desiderano portare a spasso un cagnolino del canile di Salerno.
La passeggiata avverrà sotto l’assistenza dei nostri volontari che accompagneranno il gruppo per tutto il tempo ed è finalizzata a favorire le adozioni: chissà che qualcuno di voi, incontrando i nostri cagnolini, se ne innamori e voglia adottarlo!
La passeggiata si svolgerà domani, domenica 23 novembre, di mattina, dalle 10 alle 13. Si passeggia per tutto il tempo in gruppo.