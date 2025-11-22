Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia - Le Cronache Provincia
Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia
Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia

  • Novembre 22, 2025
Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia

E’ stata conferita oggi, nell’aula consiliare del Comune di Battipaglia, la cittadinanza onoraria al professore Paolo Antonio Ascierto. “Figura di riferimento internazionale nell’oncologia e nella immunoterapia, la sua attività ha contribuito in modo decisivo a introdurre e consolidare l’uso di terapie che hanno cambiato la storia del melanoma e di altri tumori trasformando l’immunoterapia in un pilastro della lotta contro il cancro. Non meno importante è stato il suo impegno nello studio dei meccanismi di resistenza ai farmaci e nella ricerca di strategie combinate che permettano di superare l’adattabilità del tumore e di prolungare la sopravvivenza dei pazienti”, si legge in una nota del Comune.

