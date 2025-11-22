Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli - Le Cronache Attualità
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli

  Novembre 22, 2025
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli

Due scosse di terremoto, avvenute a pochi secondi di distanza, sono state nettamente percepite nel tardo pomeriggio di oggi nell’area dei Campi Flegrei. La più intensa è stata registrata alle 18.55 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano.

 

Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse zone di Pozzuoli e Napoli Ovest, in particolare nei quartieri di Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo di Coroglio, a una profondità stimata di circa 3 chilometri. Al momento non è stata ancora ufficializzata la magnitudo.

Non si segnalano danni a persone o cose,

