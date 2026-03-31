L’avvocato Famiglia di Domenico, ‘spero Monaldi si costituisca parte civile’

La speranza è che anche il “Monaldi possa costituirsi parte civile” nel possibile procedimento penale che potrebbe aprirsi nei confronti degli eventuali imputati per la morte di Domenico Caliendo, il bambino di tre anni deceduto dopo che gli era stato trapiantato un cuore “bruciato”. Ad auspicarlo, a nome della famiglia del piccolo, è l’avvocato Francesco Petruzzi. Intervenuto alla trasmissione ‘Campania 24’ in onda su Canale 9, il legale, rispondendo alle domande del conduttore Vincenzo Mele, ha parlato dell’eventualità della costituzione di parte civile della Regione Campania, ipotizzata dal governatore Roberto Fico: “Lo spero – ha detto – Spero che la Regione sia al nostro fianco in questa vicenda, che vede dei tratti assurdi. Come spero che a un certo punto avremo anche lo stesso Monaldi costituito parte civile e al nostro fianco”. Nel corso dell’intervista televisiva, Petruzzi ha anche fatto sapere che “c’è un’altra famiglia che sarebbe pronta a sporgere denuncia contro il Monaldi per la morte di una bambina. Insieme alle quattro posizioni già aperte – ha sottolineato il legale – c’è una mamma che ha sottoposto alla nostra attenzione la cartella clinica della figlia”.