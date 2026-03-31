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Picentini in lacrime per il 49enne Ciro Di Martino
Provincia Bellizzi

Picentini in lacrime per il 49enne Ciro Di Martino

  • Marzo 31, 2026
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Picentini in lacrime per il 49enne Ciro Di Martino

Rabbia, lacrime e dolore a Bellizzi per la morte di Ciro Di Martino, operaio 49enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita in un ovattificio, a causa di un incidene sul lavoro. Questa mattina operai e sindacati hanno manifestato dinanzi ai cancelli dello stabilimento, in forma di lutto ma anche per chiedere maggiori controlli e sicurezza. Un messaggio rilanciato anche dai rappresentanti dei lavoratori.

«Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega – dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud – e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. La vita dei lavoratori vale più di qualsiasi obiettivo produttivo o commerciale, e la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere oggetto di trattative».

La Femca Cisl Campania Sud ha annunciato il proprio impegno a sostenere la famiglia di Ciro Di Martino e a lottare affinché vengano garantite giustizia e sicurezza sul lavoro. «Chiediamo all’azienda di fermare immediatamente tutti gli impianti – aggiungono Giliberti e Giordano – per rispetto della memoria di Ciro e della sua famiglia».

Solidarietà e vicinanza sono arrivate anche dalla Cisl Salerno, guidata dalla segretaria generale Marilina Cortazzi, che ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza e di non tollerare più rischi evitabili sui luoghi di lavoro.

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