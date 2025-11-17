Lavoro, Tiso (Accademia IC): “Realtà in evoluzione tra cautela e interesse” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Battipaglia, uomo precipita dal quarto piano: indagini in corso
Lavoro, Tiso (Accademia IC): “Realtà in evoluzione tra cautela e interesse”
Bicchielli (FI): “Auguri di buon lavoro a Enrico Polacco, nuova guida cittadina di Forza Italia a Cava de’ Tirreni”
Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno

Lavoro, Tiso (Accademia IC): “Realtà in evoluzione tra cautela e interesse”

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 73
  • 2 Min Read

“Il lavoro nel metaverso è già una realtà in evoluzione: aziende come Meta e Microsoft lo usano per riunioni, formazione e design, mentre nella sanità si applica già a chirurgia virtuale, supporto psicologico e formazione medica. Eppure fino a pochi anni fa, parlare di metaverso sembrava fantascienza. Oggi, invece, è una delle frontiere più interessanti del mondo del lavoro. Non si tratta solo di videogiochi o avatar colorati: il metaverso è uno spazio virtuale dove si può davvero lavorare, incontrarsi, formarsi e persino curarsi. Immaginare di partecipare a una riunione in un ufficio virtuale, dove ognuno è rappresentato da un avatar, oppure di seguire un corso di formazione immersivo, camminando tra modelli 3D e simulazioni interattive. Questo è il lavoro nel metaverso: un’esperienza che unisce tecnologia, creatività e nuove modalità di collaborazione. Insomma, si stanno aprendo scenari affascinanti: da una parte, ci permette di lavorare da qualsiasi parte del mondo, di incontrare colleghi in ambienti virtuali, di formarsi in modo immersivo e di sperimentare nuove forme di creatività. È una rivoluzione che può offrire grandi opportunità, soprattutto per chi è curioso, flessibile e pronto a reinventarsi. Ma non è tutto oro. Il metaverso è ancora in fase di costruzione: molte piattaforme sono instabili, i dispositivi costosi, e l’accessibilità non è garantita per tutti. Inoltre, lavorare in ambienti virtuali può creare nuove forme di isolamento, affaticamento digitale e problemi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati. In definitiva, il lavoro nel metaverso non è una soluzione magica, ma uno strumento in più. Può essere utile, stimolante e innovativo, ma va integrato con intelligenza, attenzione e senso critico. Il futuro del lavoro sarà probabilmente ibrido: un mix tra reale e virtuale, tra presenza fisica e connessione digitale. E starà a noi trovare il giusto equilibrio”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013