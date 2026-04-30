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Il salernitano Lello Ciccone riconfermato nel CdA di Rai Way

  • Aprile 30, 2026
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Il salernitano Lello Ciccone riconfermato nel CdA di Rai Way

L’avvocato Lello Ciccone è stato riconfermato nel Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A., la società quotata in borsa che gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia. Il rinnovo del mandato arriva in coincidenza con il rinnovo complessivo delle cariche sociali della società.

Continuità strategica con focus sul Mezzogiorno

Ciccone ha dichiarato di accogliere la riconferma “con rinnovato entusiasmo”, sottolineando come la prosecuzione del mandato rappresenti un segnale di continuità per i progetti strategici già avviati, con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e alle ricadute occupazionali e sociali nel territorio salernitano e nel Sud Italia.

I tre assi del programma: ITS Academy, Data Center e telemedicina

L’azione del consigliere si articola su tre direttrici principali. La prima riguarda l’ITS Academy, un polo formativo già in fase operativa con l’obiettivo di formare figure professionali specializzate e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro nel settore. La seconda prevede la realizzazione di un nuovo Data Center a Salerno: dopo il completamento dell’infrastruttura di Pomezia, Rai Way punterebbe a fare della città campana un hub digitale per l’archiviazione e la gestione sicura dei dati. La terza direttrice riguarda la telemedicina: attraverso le infrastrutture di rete di Rai Way, verrebbero sviluppate iniziative per migliorare l’accesso alle cure e l’assistenza sanitaria sul territorio mediante le nuove tecnologie.”Portare a Salerno una ITS Academy e, a breve, un data center d’avanguardia significa creare sviluppo concreto, infrastrutture digitali e, soprattutto, opportunità reali per i nostri giovani”, ha dichiarato Ciccone nel comunicato diffuso a seguito della nomina.

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