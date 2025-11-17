Bicchielli (FI): “Auguri di buon lavoro a Enrico Polacco, nuova guida cittadina di Forza Italia a Cava de’ Tirreni”

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dott. Enrico Polacco, nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Cava de’ Tirreni.

Si tratta di una scelta importante, che rafforza la presenza del nostro movimento in un territorio centrale per la provincia di Salerno e che conferma la volontà di Forza Italia di investire su figure competenti, radicate e capaci di dialogare con la comunità locale.

Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con serietà, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo a consolidare l’organizzazione del partito, a rilanciare la partecipazione e a costruire un percorso di crescita condiviso con gli amministratori, i militanti e i cittadini.

A lui va il mio sostegno, con l’auspicio di un lavoro proficuo e all’altezza delle sfide che attendono Forza Italia a Cava de’ Tirreni».

Lo dichiara Pino Bicchielli, vicesegretario regionale di Forza Italia e responsabile dell’organizzazione del partito.