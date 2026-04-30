Salerno, cittadino indiano espulso e rimpatriato

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno dato esecuzione, nel pomeriggio del 29 aprile, a un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, con contestuale ordine di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore.

Il provvedimento e la convalida dell’autorità giudiziaria

Il destinatario del provvedimento è un cittadino di nazionalità indiana, nato nel 1996, già sottoposto in precedenza ad accertamenti amministrativi. Nella mattinata del 29 aprile, al termine dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha confermato la misura disposta dal Questore.

Rimpatrio eseguito dallo scalo di Roma Fiumicino

Il cittadino straniero è stato scortato dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove alle ore 20.50 è stato imbarcato su un volo diretto verso il Paese di origine.”L’operazione rientra nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto all’immigrazione irregolare”, come si legge in una nota della Questura salernitana.