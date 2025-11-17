Battipaglia, uomo precipita dal quarto piano: indagini in corso - Le Cronache Cronaca
Lavoro, Tiso (Accademia IC): “Realtà in evoluzione tra cautela e interesse”
Bicchielli (FI): “Auguri di buon lavoro a Enrico Polacco, nuova guida cittadina di Forza Italia a Cava de’ Tirreni”
Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno
  • Novembre 17, 2025
Tragedia nel pomeriggio di oggi, 17 novembre, nel centro di Battipaglia, dove un uomo è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano della propria abitazione.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due ambulanze insieme alle forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo – un adulto di mezza età – non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della polizia hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: si indaga sia sulla possibilità di un gesto volontario sia su quella di un tragico incidente. Sull’episodio vige il massimo riserbo.

