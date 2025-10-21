Laurito, il Comune commissariato - Le Cronache Provincia
Laurito, il Comune commissariato

Il Comune di Laurito entra in gestione commissariale a seguito delle dimissioni del sindaco. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale e nominato il viceprefetto Anna De Luna come commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.

