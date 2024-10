La vittima. Carmine, salernitano con due figli

Il duplice omicidio dei due dipendenti della Eurofish al Mercato ittico di Salerno è avvenuto intorno alle 4.30 di stamattina creando paura e scompiglio tra i presenti. L’autore, un 72enne, sembra si trovasse stamattina sul posto per acquistare del pesce come cliente in quanto avrebbe una pescheria in città. Secondo alcuni dipendenti di un’altra filiale, giunti stamane sul posto appresa la notizia, “le due vittime, Carmine di Salerno e Rosario di Portici erano due grandi lavoratori, due persone perbene. Entrambi avevano due figli. Il primo deceduto in ospedale, il secondo morto sul colpo”. “Sembra – dicono ancora i due lavoratori- che l’omicida fosse arrivato al Mercato per acquistare del pesce per la sua attività, poi si è allontanato, è tornato e ha sparato ai suoi due ex colleghi di lavoro. Siamo senza parole. Non ci spieghiamo come si possa arrivare a tanto. Sapevamo che il 72enne fosse malato, aveva subito un intervento alle corde vocali ma che avesse superato i suoi problemi di salute”. Intanto è arrivato sul posto il medico legale. Presente anche la Scientifica per i rilievi. Procedono in modo congiunto Carabinieri e Polizia