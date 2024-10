L’omicida titolare di una pescheria in via Mobilio

L’autore del duplice omicidio, un 72enne salernitano, si è costituito, consegnando l’arma ai carabinieri della stazione di Salerno Mercatello. E’ il titolare di una pescheria in via Mobilio. Procedono in modo congiunto Carabinieri e Polizia.Da tempo i rapporti erano pessimi, fino al tragico epilogo di questa mattina all’alba. Secondo una prima ricostruzione pare che il 72enne si sia recato prima al mercato ittico per acquistare del pesce, poi si sarebbe allontanato salvo poi tornare armato della pistola con la quale ha ucciso il 58enne ed il 48enne.