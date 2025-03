La storia di Sonia Cammardella

Sonia Cammardella, professione muratrice. Lo Zingarelli 2020 indica questa parola come il femminile di muratore, anche se raramente utilizzata – gestisce insieme a suo fratello Cosimo un’azienda di costruzioni a Castel San Lorenzo. L’amore per questo lavoro la coinvolge completamente; si perde nel suo mondo fatto di rifiniture di facciate e realizzazioni di colonne, come quelle ideate per la “Villa degli Artisti” ad Aquara. Oltre ad essere una giocatrice di calcio in serie B, Sonia ha appreso con tenacia l’arte della costruzione. Difficilmente scalfibile, proprio come la pietra che è solita usare nelle sue opere, Sonia ha avuto le idee chiare sin da piccola. Fin da allora, aspettava il papà rincasare la sera, dopo giornate trascorse sui cantieri. Guardando i suoi abiti da lavoro imbiancati di calce, iniziava a immaginare le cose belle che suo padre aveva costruito, un’eredità che oggi porta avanti con orgoglio. Sonia, tuttavia, continua a scontrarsi con i pregiudizi della società. La sua situazione non è semplice, soprattutto nel mondo del calcio femminile, che è ancora vittima di discriminazioni. Oreste Mottola