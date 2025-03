Iannone (FdI), solidarietà a Comune Castel San Giorgio

“Esprimo massima solidarieta’ e vicinanza ai Cittadini e all’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio (Salerno). Gia’ oggi presentero’ un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed informero’ la Presidenza della Commissione Antimafia. La bomba esplosa al Comune nella notte e’ un gravissimo fatto che non va assolutamente sottovalutato, anche perche’ non e’ il primo che si verifica. I cittadini onesti di Castel San Giorgio devono sapere che non sono soli”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, segretario della Commissione Antimafia.