"La scala abbattuta, ennesima illusione": contro i ritardi sull'Arechi
“La scala abbattuta, ennesima illusione”: contro i ritardi sull’Arechi
A Casa Sanremo la “bellezza” di Visioni d’Arte…e non solo
Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti
Bimbo trapiantato: Oppido, ‘il cuore era inglobato in blocco di ghiaccio’
Nella serata di venerdì, il Direttivo Ultras della Curva Sud Siberiano, composto da alcuni dei principali gruppi del tifo organizzato granata, ha esposto uno striscione davanti allo storico Stadio Vestuti lanciando un segnale chiaro e simbolico. Il messaggio, diretto e polemico, recita: “LA SCALA ABBATTUTA, ENNESIMA ILLUSIONE … FUORI LA POLITICA E GLI INTERESSI DAL PALLONE!”.

Riferimento esplicito alla querelle e ai ritardi che stanno accompagnando il progetto di restyling dello Stadio Arechi. L’iniziativa arriva in un momento delicato per l’impianto di via Allende, dove i lavori – avviati ufficialmente il 21 novembre 2025 – risultano bloccati per questioni tecniche legate ai sottoservizi e per la rimodulazione del canale di finanziamento, passato dai fondi FESR ai fondi di coesione nazionale.

