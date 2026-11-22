di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana scopre Karim Cardoni (nella foto US Salernitana 1919). Da oggetto misterioso sotto la gestione Cosmi a nuova risorsa, sempre più centrale, nell’undici granata dopo l’avvento di Di Bari in panchina. La parabola dell’ex Picerno è in netta ascesa e sta contribuendo a cambiare volto all’attacco della formazione granata. Una crescita evidente, certificata dalle ultime prestazioni e soprattutto dalla fiducia che il nuovo tecnico gli sta riservando. Classe 2004, Cardoni con la precedente gestione tecnica aveva trovato pochissimo spazio, collezionando appena quattro spezzoni di gara. Soltanto nella disastrosa trasferta di Picerno, quella che costò a Cosmi l’esonero, aveva giocato dal 1’. In quell’occasione, però, era stato impiegato nel ruolo di mezzala, una posizione che ne aveva inevitabilmente limitato le qualità e le caratteristiche tecniche. Un utilizzo che non aveva permesso al giovane attaccante di esprimere il proprio potenziale. Con Di Bari, invece, la musica è cambiata. Già contro il Savoia, nella ripresa, il suo ingresso aveva dato una scossa alla squadra. Poi la promozione nell’undici titolare e due prestazioni convincenti contro Catania e Casertana, gare nelle quali è risultato tra i migliori in campo. Non una semplice coincidenza, ma il frutto di una collocazione tattica finalmente più congeniale alle sue caratteristiche. Il 4-2-3-1 adottato dal tecnico gli consente infatti di muoversi negli spazi, puntare l’avversario e mettere in mostra qualità tecniche e intraprendenza. Al termine del derby del Pinto, terminato 2-2, Cardoni si è detto fiducioso sulle possibilità di risalita della Salernitana: «Speriamo che gli episodi vengano dalla nostra parte mentre noi non possiamo che continuare a lavorare così. Il modulo? Il mister ci fa provare tante cose e si vede qualcosa di buono e speriamo di continuare così». All’appello mancano ancora gol e assist, ma le prestazioni sono un segnale incoraggiante. La fiducia di mister Di Bari e una collocazione tattica finalmente adatta possono rappresentare la svolta definitiva per il giovane talento. La Salernitana ha ritrovato una risorsa che sembrava smarrita: adesso Cardoni è chiamato a trasformare le buone impressioni in numeri e concretezza.