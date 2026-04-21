Una partecipazione eccezionale, un clima di intensa spiritualità e una organizzazione curata in ogni dettaglio hanno caratterizzato la Pasqua del Medico 2026, celebrata nella suggestiva cornice della Chiesa del Gesù Nuovo, nel cuore di Napoli. L’evento, promosso dalla sezione Amci di Napoli, presieduta dal prof. Carlo Ruosi, e coordinato a livello regionale dal prof. Mario Ascolese, presidente Amci Campania, ha rappresentato uno dei momenti più alti della vita associativa degli ultimi anni, confermando la costante crescita della Campania tra le realtà più dinamiche dell’associazione, sia in termini di iscrizioni che di partecipazione attiva. Fin dalle prime ore del mattino si è respirato un clima di autentica fraternità: alle ore 9, nella Sala Valeriano, i partecipanti sono stati accolti con una colazione offerta dalla sezione di Napoli, guidata dal prof. Ruosi unitamente alla possibilità di accostarsi al sacramento della confessione. Un gesto semplice ma altamente significativo, che ha espresso il senso profondo dell’iniziativa: coniugare spiritualità, amicizia e appartenenza associativa. Dopo il saluto iniziale, la giornata è proseguita con la catechesi di padre Alberto Casalegno, dal titolo “In cammino con Francesco”, che ha offerto una meditazione intensa sul ruolo del medico cristiano nella società contemporanea. Successivamente, i partecipanti si sono raccolti nella cappella-oratorio di San Giuseppe Moscati, dove è stata celebrata la Santa Messa, momento centrale e culminante dell’intera giornata. Molto apprezzata anche la visita guidata ai luoghi del santo – tomba, studio e sala dei ricordi – condotta da padre Pireddu, che ha consentito ai presenti di riscoprire da vicino la straordinaria figura di San Giuseppe Moscati, modello insuperato di integrazione tra scienza, carità e fede. Particolarmente gradita è stata inoltre la presenza del sindaco di Napoli, prof.Gaetano Manfredi, intervenuto con la consorte per porgere il proprio saluto e partecipare alla celebrazione eucaristica. La sua presenza è stata accolta con sincera riconoscenza dagli amici napoletani coinvolti nell’evento, anche in considerazione del legame familiare con la signora Antonietta Carrella del Piano, storica e beneamata presidentessa della sezione Amci di Nola, ancora oggi ricordata con affetto e stima da tutta l’Associazione. Alla manifestazione hanno preso parte autorevoli esponenti del mondo medico e associativo nazionale: il presidente nazionale Amci, prof. Stefano Ojetti; il vicepresidente nazionale Amci per il Sud, dott. Antonio Falcone; il presidente nazionale del Forum delle Associazioni Cattoliche, Prof. Aldo Bova, e il neo-presidente della Sibce, dott. Giuseppe Battimelli. La loro presenza ha conferito ulteriore prestigio a una giornata già segnata da una partecipazione corale senza precedenti. I numeri confermano il grande successo dell’iniziativa: oltre 150 partecipanti hanno preso parte al convivio nei due ristoranti di Piazza del Gesù, mentre la presenza complessiva all’intera giornata ha superato le 180 unità. Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con un tour guidato del centro storico di Napoli, realizzato con guide certificate e dispositivi audio individuali, ulteriore testimonianza della cura organizzativa della sezione di Napoli, capace di coniugare spiritualità, cultura e accoglienza. Nel corso della giornata è emersa anche una riflessione condivisa sul ruolo del medico nella società contemporanea, riaffermando il valore della persona, della pace e della dignità umana, principi che ispirano da sempre l’azione dell’Amci. Determinante è stato il ruolo del prof. Mario Ascolese, Presidente regionale Amci Campania, che con dedizione, visione e capacità aggregativa ha saputo costruire negli anni una realtà coesa, partecipe e profondamente radicata nei valori cristiani, rendendo la Campania una delle regioni più attive e vitali dell’Associazione. Fondamentale, inoltre, è stato il contributo dei presidenti delle sezioni diocesane, che con spirito di servizio e partecipazione attiva hanno reso possibile una presenza così ampia e qualificata. Amci Campania ringrazia: Elio Caggiano, consigliere nazionale (Avellino); Antonio Cione (Sant’Angelo dei Lombardi); Giuseppe Colalillo (San Sebastiano al Vesuvio); Amelia Di Tora (Sessa Aurunca); Carlo Fattiroso (Nocera Superiore-Sarno); Antonio Falcone, vicepresidente AMCI per il Sud (Nola); Anna Maria Olivieri (Teggiano-Policastro); Aldo Paciello, Consigliere Nazionale (Aversa); Giovanni Piccirillo, consigliere nazionale cooptato (Caserta); Franco Romano (Pompei); Mario Salsano (Amalfi-Cava); Maurizio Tenuta (Salerno).