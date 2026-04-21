Sarandrea: nuovo imprenditore per la Salernitana

Salta come previsto la trattativa e la relativa cessione della Saalernitana a Rufini. Ieri scadeva il termine previsto dal preliminare per sottoscrivere quanto previsto dall’accordo dalle parti e di conseguenza nessun incontro dal notaio Occorsio. Lui, il notaio, era prontissimo a redigere l’atto, ma nessuno si è presentato. Cissà se alla fine qualcuno pagfherà il disturbo. Il fatto è che è saltato Rufini ma la trattativa va avanti. Iervolino, nonostante le richieste di una parte della tifoseria e di una squadra che si appresta a disputare i play off che sulla carta significa poter accedere alla serie B, ha confermato la volontà di passare la mano. Niente marcia indietro. Che significa che la trattativa va avanti se Rufini è ormai fuori gioco? Signica che Sarandrea continua il lavoro avviato con Milan per acquisire la società. Diciamo che il manager ha cambiato il cavallo in corsa. Ed oggi si incontrerà con lo stesso Milan per presentargli l’imprenditore che è intenzionato a rilevare le quote della società. Massimo riserbo sul nome del potenziale acquirente, lo scoprirà lo stesso Milan nella giornata odierna. Sul suo nome c’è il massimo riserbo anche per non ripetere lo stesso errore nella comunicazione fatto da Rufini. Di lui si sa solo che potrebbe essere affiancato da un fondo estero con cui è già in affari e andrebbe a rafforzare la possibile quadra societaria. Sarandrea riparte dal preliminare già sottoscritto tra Iervolino e Rufini e conta di chiudere la trattativa entro il 30 aprile. C’è qualche aspetto da limare tra le parti e questo sarà oggetto della discussione con Milan. L’idea è sempre la stessa: tagliare i contratti (non tecnici) che si ritengono in esubero per allegerire il monte ingaggi che mensilmente arriva a 10 milioni di euro. Per fare ciò si chiederà a Milan di subentrare subito nella gestione della società in attesa del via libera della Federazione. In fondo la tessa richiesta di Rufini che però non faceva parte dell’accordo preliminare sottoscritto e che si voleva cambiare. Per giunta da Roma fanno sapere che la nuova offerta sarebbe più solida della precedente tale da offrire maggiori garanzie allo stesso Iervolino. Infine una battuta su Langella che nei giorni scorsi aveva smentito un suo interessamento per la Salernitana. La verità sarebbe un’altra: Iervolino non ha preso inconsiderazione l’ipotesi della trattativa con l’ex patron della Juve Stabia, arrivata sul tavolo del suo legale Fimmanò. Oggi ne sapremo di più