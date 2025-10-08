La Fenice, salta la Prima di Wozzeck: sciopero contro nomina Beatrice Venezi - Le Cronache
La Fenice, salta la Prima di Wozzeck: sciopero contro nomina Beatrice Venezi
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: “Agire su plasmaderivati”
Malattia di La Peyronie, in Italia trattamento a base acido ialuronico in fase acuta
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
(Adnkronos) – Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la direttrice d'orchestra dovrebbe assumere dall'ottobre 2026.  La decisione è maturata al termine dell'incontro tenutosi oggi tra la rappresentanza sindacale unitaria degli orchestrali e delle maestranze del Teatro, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials, i vertici del teatro con il sovrintendente Nicola Colabianchi, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonico. Al centro del confronto, sollecitato dallo stesso Brugnaro nella speranza di trovare una mediazione, la controversa nomina della direttrice d'orchestra da parte di Colabianchi, che già nei giorni scorsi aveva sollevato critiche all'interno del personale artistico e tecnico della Fenice tanto da proclamare il 27 settembre lo stato di agitazione.  In apertura di riunione, la Rsu ha ribadito la posizione espressa nell'ultima assemblea generale dei lavoratori, spiega un comunicato sindacale, chiedendo formalmente la revoca dell'incarico conferito a Venezi. Il sindaco Brugnaro, pur confermando la nomina, ha proposto un "percorso conoscitivo" con il nuovo direttore musicale designato, con l'intento di avviare un dialogo costruttivo. Una proposta respinta al mittente da Rsu e sindacati, che hanno dichiarato "la propria disponibilità a intraprendere tale percorso solo a seguito della revoca preventiva della nomina del direttore musicale. Alla luce dello stallo, le rappresentanze sindacali hanno annunciato lo sciopero del 17 ottobre, che coinciderà con la serata inaugurale di Wozzeck. Per la stessa giornata, alle ore 18:00, è prevista "un'assemblea pubblica in luogo che sarà comunicato nei prossimi giorni, aperta anche ai colleghi delle altre istituzioni culturali che hanno espresso solidarietà al Teatro La Fenice e all'intera cittadinanza". (di Paolo Martini)
 
