Salernitana, la rivoluzione di Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – «Devo valutare su chi posso contare e su chi no in questo finale di stagione»: di sicuro questa frase, pronunciata da Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) nell’immediato post partita di Casertana-Salernitana, sarà risuonata anche nello spogliatoio del Mary Rosy, alla presenza del direttore sportivo granata Daniele Faggiano, ieri pomeriggio poco prima della ripresa degli allenamenti della squadra granata in vista della gara di domani pomeriggio contro il Latina. La furia di Serse, manifestata abbondantemente non solo ai calciatori ma a tutto l’ambiente dopo la disfatta di Caserta, potrebbe manifestarsi in modo pratico nelle scelte di formazione che il tecnico andrà ad operare in occasione della gara contro la formazione nerazzurra. Una sorta di mini-rivoluzione che potrebbe provocare l’esclusione degli elementi che hanno deluso maggiormente Cosmi durante il derby, a vantaggio invece di chi finora con l’ex allenatore di Perugia e Venezia non ha ancora trovato spazio. E’ il caso, ad esempio, di Cabianca e di Ferraris, elementi che potrebbero tornare titolari già domani contro il Latina. Di sicuro, Cosmi dovrà fare a meno dello squalificato Luca Villa, ieri fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato al Pinto, ma anche di Matteo Arena, vittima di un risentimento muscolare nel corso del match di giovedì sera, il quale ieri al Mary Rosy ha svolto solo terapie e che si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore. A Caserta, a sostituire nel finale di gara l’ex Arezzo era stato Golemic, ma domani potrebbe toccare proprio a Cabianca fungere da braccetto difensivo di sinistra nel terzetto davanti a Donnarumma completato da Berra e Matino. E’ però a centrocampo che potrebbero esserci i maggiori cambiamenti. Quirini, Capomaggio e Tascone sono stati tra i peggiori contro la Casertana ed al loro posto Cosmi potrebbe rilanciare Longobardi, de Boer ed Achik. In attacco anche Antonucci e Lescano hanno deluso le aspettative del trainer che potrebbe puntare sulla coppia Ferrari-Ferraris. Tornando alla seduta di ieri, gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara contro la Casertana hanno lavorato in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico e tecnico. Restano fermi ai box i lungodegenti Boncori, Brancolini, Carriero ed Inglese, che si sono allenati ancora a parte. La seduta di rifinitura è fissata per questo pomeriggio alle 15, al Mary Rosy. Per quanto riguarda la prevendita, come era facilmente prevedibile, il dato registrato finora è a dir poco misero, con l’Arechi che domani pomeriggio potrebbe far registrare il minimo stagionale di presenze sugli spalti. Oltre a coloro che rinunceranno ad acquistare il biglietto, saranno infatti centinaia i tifosi granata possessori di abbonamento che preferiranno restare a casa piuttosto che assistere alla gara della squadra granata. Ed è proprio questa, più che quelle maturate sul terreno di gioco, la sconfitta più dolorosa per la Salernitana.