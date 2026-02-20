La Feldi rimontata e battuta

Serata amara per la Feldi Eboli, che cade 5-3 sul campo del Pirossigeno Cosenza al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Le volpi, avanti tre volte e capaci di creare tantissime occasioni, vengono rimontate nella ripresa da un Cosenza che interrompe così un digiuno di vittorie che durava da tre mesi. Una sconfitta che non scalfisce quello che è il cammino della squadra di mister Antonelli, ma il tecnico argentino dovrà analizzare con i suoi ragazzi cosa non ha funzionato in terra calabra. E pure l’approccio delle foxes è stato più che convincente: Venancio ha una tripla occasione in apertura, prima con un doppio tentativo ravvicinato su cui è attento Parisi, poi colpendo il palo direttamente su calcio di punizione. La Feldi spinge e costruisce, ma non trova il vantaggio immediato. La risposta dei padroni di casa arriva con Arrieta, che impegna Di Stanio, mentre sull’altro fronte è ancora Parisi protagonista su Felipinho. Mateus, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha una grande opportunità ma tutto solo calcia alto. A metà primo tempo la Feldi colpisce addirittura due pali nella stessa azione: punizione di Felipinho sul legno, poi Echavarria, a porta praticamente vuota, centra il secondo palo. Pochi minuti più tardi lo stesso Echavarria si riscatta: tiro forte al centro dell’area, deviazione di Saponara nella propria porta e vantaggio ebolitano. Il Cosenza però non molla. Di Stanio salva su Canal con un intervento decisivo, ma a cinque minuti dall’intervallo è proprio Saponara a farsi perdonare trovando la rete dell’1-1 con una zampata sotto misura. Nel finale di frazione la Feldi rimette la testa avanti: punizione potente e precisa di Venancio che vale l’1-2 all’intervallo. In avvio di ripresa i calabresi alzano il ritmo. Vavà ci prova due volte, Arrieta impegna ancora Di Stanio su punizione, poi Tonidandel trova il 2-2 con un bolide imparabile. La Feldi reagisce: Mateus prima scalda il sinistro, poi sugli sviluppi di uno schema su punizione con Calderolli firma il 2-3. La partita resta però apertissima. Canal riporta subito il punteggio sul 3-3 e poco dopo Marcelinho completa la rimonta con una punizione rasoterra a fil di palo che vale il primo vantaggio calabrese. Nel finale mister Antonelli inserisce il portiere di movimento per tentare il tutto per tutto, ma è ancora Canal, dalla distanza, a trovare la porta sguarnita e a chiudere il match sul 5-3. Per la Feldi una sconfitta che lascia rammarico per le tante occasioni create, compresi i tre legni colpiti, e per essere andate tre volte in vantaggio ma non riuscendo a gestirlo in maniera ottimale. Ma non è tempo di fare drammi, il momento per riscattarsi arriverà subito per le volpi, martedì si tornerà in campo per la Coppa Divisione.