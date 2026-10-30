La Feldi perde anche a Catania

Trasferta amara per la Feldi Eboli, che esce sconfitta per 5-1 dal campo della Meta Catania. Nello Sky match di giornata i padroni di casa costruiscono il proprio successo trascinati dalla tripletta di Podda e da una gara gestita con grande autorevolezza, a poco serve il gol di Block, che nel finale di tempo aveva riaperto momentaneamente la partita e acceso le speranze rossoblù.

La Meta schiera Siqueira tra i pali, Pulvirenti, Musumeci, Podda e Fits, mentre la Feldi si affida a Pietrangelo, Gastaldo, Bertoline, Echavarria e Block. L’avvio è tutto di marca etnea: Podda sblocca subito il risultato e, dopo pochi minuti, firma anche la doppietta personale, portando il Catania sul 2-0. Le volpi provano a reagire, guidate dal capitano Selucio, mentre Musumeci cerca a sua volta la via della rete per i padroni di casa. Nel finale di primo tempo arriva però l’episodio che sembra riaprire la gara: Block alza il pressing su Ortas, che perde palla dopo averla ricevuta dal proprio portiere, il numero 21 rossoblù ne approfitta e dalla distanza spedisce nella porta sguarnita il pallone del 2-1. La reazione della Meta è immediata con Ortas che ci prova dalla distanza e Fits che si inventa una giocata di qualità e sfiora il terzo gol, ma Pietrangelo gli nega la gioia della rete. Ma, a un minuto dall’intervallo, Podda completa la sua serata con un elegante scavetto che vale il 3-1 e la tripletta personale.

La Feldi prova a rientrare in partita fin dai primi minuti del secondo tempo e le occasioni non mancano: Echavarria sfiora il gol in apertura calciando fuori e, pochi secondi più tardi, Felipinho ha una grande occasione con la porta praticamente sguarnita, ma non riesce a concretizzare. La Meta invece non perdona e colpisce ancora: Ortas supera Pietrangelo in uscita con un tocco morbido e firma il 4-1. Il portiere rossoblù evita poi un passivo più pesante, opponendosi a Pulvirenti e tenendo in vita le ultime speranze della Feldi. Nel finale le volpi ricorrono al portiere di movimento per tentare di accorciare le distanze, ma la scelta viene punita quasi subito: Albertico recupera palla e non spreca l’occasione a porta vuota, siglando il 5-1 a meno di tre minuti dalla sirena.

Al termine della gara il tabellone premia il Meta Catania, per la Feldi una sconfitta netta, maturata in una serata in cui le volpi sembrano non aver avuto mai la possibilità di rientrare davvero in corso contro un avversario che ha gestito la gara con esperienza e qualità. Sconfitte come questa fanno parte del percorso di una squadra che ha il necessario bisogno di migliorare e l’imminente pausa per le nazionali, sarà occasione d’oro per mister Antonelli e i suoi ragazzi per ripresentarsi al meglio alla ripresa dei giochi.