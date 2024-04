La Digos fa rimuovere dai vigili gli striscioni degli ultras

Gli ultimi fatti accaduti sono gravissimi per una società ancora libera di esprimere le proprie opinioni. Sabato mattina, i vigili urbani di Salerno, su richiesta della Digos, hanno fatto togliere i tradizionali striscioni della Curva Sud Siberiano, sistemati al Vestuti, alla Barra, al parco Pinocchio e all’uscita della tangenziale a Pastena. Uno striscione non offensivo (in basso nella foto) contro nessuno, salvo che qualcuno non abbia la coda di paglia. Caro Questore così non va: mi auguro che uno dei nostri parlamentari abbia il coraggio per una interrogazione a Piantedosi per chiederLe spiegazioni. Siamo ancora in democrazia. t.d’a.