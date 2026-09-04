La Curva Sud scuote la Salernitana: «Ora fuori il cuore»

di Marco De Martino

SALERNO – Impegno, sacrificio e cuore: sono queste, in estrema sintesi, le richieste formulate ieri dagli ultras granata ai calciatori e al tecnico della Salernitana. Con un autentico blitz, il cuore pulsante della Curva Sud Siberiano nel pomeriggio di ieri si è presentato all’Arechi, dove la squadra era impegnata nel test di metà settimana contro il Faiano. Dopo l’amichevole, i calciatori e l’allenatore Serse Cosmi hanno incontrato i tifosi granata, dando vita a un faccia a faccia durante il quale le parti si sono confrontate e hanno cercato la soluzione per dare la svolta a una stagione iniziata male e che domenica vedrà uno snodo cruciale con il derby contro la Cavese. Messe finalmente a tacere le voci di mercato (con relativi mal di pancia…), i tifosi pretendono il massimo impegno dai calciatori della Salernitana, a cominciare dal prossimo turno di campionato. Inoltre gli ultras hanno precisato che la protesta nei confronti della proprietà non dev’essere un alibi per non impegnarsi, anzi. Un crocevia, quello di domenica, che gli uomini guidati da Cosmi hanno preparato, come detto, nel pomeriggio di ieri, nell’allenamento congiunto con il Faiano, compagine che milita nel campionato di Promozione. Allo stadio Arechi, a porte chiuse, la sgambatura si è conclusa sul risultato di 10-0: tripletta per D’Ursi e Lescano, doppietta per Bevilacqua, Del Pin e Cardoni. Differenziato in palestra per Kees de Boer. Terapie per Jonas Heinz. Indicazioni importanti per Cosmi, che ha apprezzato la prestazione della coppia d’attacco D’Ursi-Lescano. Il tecnico potrebbe ripartire proprio da loro due, con il jolly La Gumina che potrebbe ancora una volta partire dalla panchina per poi scendere in campo all’occorrenza a gara in corso. Scalpitano anche i volti nuovi Celiento e Varela, ma solo il primo può sperare in una maglia da titolare, al posto di Anastasio. Per il resto, Cosmi è indeciso se puntare ancora su Achik nel ruolo di rifinitore oppure se inserire un centrocampista in più, lasciando, almeno inizialmente, il marocchino in panchina. 3-4-1-2 o 3-5-2? Cosmi sfoglia la margherita e aspetta gli ultimi due allenamenti per prendere una decisione: questa mattina, alle 9, al centro sportivo Mary Rosy, ci sarà il primo, mentre domani la Salernitana svolgerà la seduta di rifinitura che fugherà gli ultimi dubbi di formazione.