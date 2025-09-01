Cremona, recuperata l’auto finita nel Po: all’interno il corpo di una donna

(Adnkronos) – È stata recuperata questo pomeriggio, lunedì 1 settembre, dai sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale Lombardia l'autovettura che si è inabissata nel fiume Po sabato scorso, in via Lungo Po Europa a Cremona. All’interno del veicolo è stato confermato il rinvenimento di un corpo, una donna di 67 anni. L’ipotesi del suicidio resta al momento la più accreditata. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’elevata portata idrica del fiume e delle condizioni del fondale. Da terra hanno operato le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Cremona, mentre in acqua i sommozzatori sono stati supportati dagli specialisti del soccorso acquatico. La salma è stata recuperata e messa a disposizione delle autorità competenti per i dovuti accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
