Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"
Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"
Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"

  Settembre 9, 2025
Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"

(Adnkronos) – "Holger Rune mi ha scritto 10 volte per uscire". "Ma quando mai…". Servizio e risposta tra Anna Kalinskaya e Holger Rune tra tennis e soprattutto gossip. Ad accendere la miccia è la tennista russa, ex di Jannik Sinner, che affronta il tema delle relazioni con i colleghi in un'intervista durante i recenti US Open. "I tennisti mi chiedono di uscire? Prima succedeva di più, ora sono più vecchia…", dice la 26enne. "Qualcuno mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi. Chi è stato? Lo dico, Holger Rune… Scrive a tutte… Forse ha un'opinione troppo elevata di se stesso o forse è senza speranza, ma non è l'unico", dice Kalinskaya, tra una risata e l'altra, secondo la traduzione dell'intervista che rimbalza su X. Il tweet finisce nel radar di Rune, che prima replica con una risata fragorosa e poi piazza lo smash. "Potrebbero esserci differenze culturali in base alle quali scambia un commento a una storia" su Instagram "per un invito a uscire. Se voglio uscire per un appuntamento, lo chiedo. Non preoccupatevi", chiosa il danese. Rune, d'altra parte, è stato chiamato in causa già da un'altra tennista come 'corteggiatore' poco fortunato. Nei mesi scorsi avrebbe mostrato interesse per la russa Veronika Kudermetova, 28 anni. Rune le ha scritto un messaggio su Instagram, per poi però scontrarsi con il rifiuto della giocatrice Kudermetova, sposata dal 2017. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

