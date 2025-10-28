Juventus, Spalletti nuovo allenatore? "Fortunato chi sostituirà Tudor" - Le Cronache
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? “Fortunato chi sostituirà Tudor”
  Ottobre 28, 2025
Luciano Spalletti è in pole position per la panchina della Juventus. E proprio della possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora ha parlato oggi, martedì 28 ottobre, 'dribblando' abilmente però la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot… Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", ha detto al microfono di Sky Sport, Luciano Spalletti.  "L'ho visto lavorare mi ha dato sempre l'impressione di una persona che va dritto al cuore. Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace quello che sta passando, ma sicuramente troverà una squadra in cui farà bene", ha continuato l'ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Italia, svincolato proprio dopo la fine della sua esperienza da ct della Nazionale. Bianconeri da scudetto? "Non lo so… Oggi sono la persona meno indicata per parlare di Juventus", ha aggiunto Spalletti, "sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passa davanti".  
