Salerno, Russolillo contro il Comune per i parcheggi

di Erika Noschese

Chiarire le cause dell’inutilizzo dei parcheggi comunali situati in via Bonaventura Rescigno, via Gennaro Buongiorno e piazza Vincenzo Giordano. È questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Russolillo, che ha presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale Angelo Caramanno e ha sollevato la questione in sede di commissione urbanistica. L’esponente pentastellato ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona orientale della città, in merito alla mancata attivazione di alcune strutture comunali destinate a parcheggi coperti, realizzate nell’ambito del completamento di edifici residenziali e parcheggi privati in via Bonaventura Rescigno, via Gennaro Buongiorno e piazza Vincenzo Giordano. Nel mese di settembre sarebbero state inoltrate diverse richieste di accesso agli atti al dirigente del settore risorse comunitarie, gestione del patrimonio pubblico e controllo di gestione, senza che queste abbiano prodotto alcun esito, così come l’audizione in commissione Trasparenza di un cittadino intervenuto per conto di numerosi abitanti della zona. Il consigliere Russolillo chiede pertanto di conoscere le ragioni dell’assenza di risposte alle istanze di accesso agli atti, le intenzioni dell’amministrazione in merito alle aree indicate e i tempi eventualmente previsti per rendere operative tali opere pubbliche. L’esponente dell’opposizione ha inoltre sottolineato “la condotta di persistente inutilizzo delle suddette strutture e l’impossibilità per la cittadinanza di usufruire di opere che dovrebbero essere rese disponibili dopo la presa in carico da parte del Comune di Salerno”, chiedendo all’ente di chiarire “pubblicamente l’eventuale volontà di gestire tali strutture, o anche solo alcune di esse, indicando quali e in quali tempi, attraverso l’affidamento alla società municipalizzata Salerno Mobilità, come già avvenuto per il parcheggio di via Flacco a Pastena”, ha concluso Russolillo.