Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sarno. Squillante: Massima collaborazione
Andy Diaz: “L’addio a Cuba per diventare campione in Italia. Ai Mondiali di atletica sono l’uomo da battere”
Katz: “Gaza sta bruciando, non torniamo indietro”. Hamas: “Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi”
Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: “E’ in guerra con Russia”
Ultim'ora Nazionale

Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

  • Settembre 16, 2025
  • 0
  • 61
  • 1 Min Read
Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
La Juventus scende in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, martedì 16 settembre, il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Tudor è reduce dal successo nel big match della terza giornata di Serie A contro l'Inter, battuto 4-3.  Successo che ha fatto volare Tudor al primo posto della classifica del campionato italiano a quota 9 punti. Il Dortmund invece ha superato l'Heidenheim in trasferta, volando al secondo posto della classifica di Bundesliga con 7 punti, a -2 dal Bayer Monaco capolista.  La sfida tra Juventus e Borussia Dortmund è in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor 
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac  Juventus-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025