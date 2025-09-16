Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro) - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sarno. Squillante: Massima collaborazione
Andy Diaz: “L’addio a Cuba per diventare campione in Italia. Ai Mondiali di atletica sono l’uomo da battere”
Katz: “Gaza sta bruciando, non torniamo indietro”. Hamas: “Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi”
Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: “E’ in guerra con Russia”
Ultim'ora Nazionale

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

  • Settembre 16, 2025
  • 0
  • 58
  • 1 Min Read
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
L'Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L'Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022.  Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025