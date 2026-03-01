Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia
Ira Paganese contro l’arbitro
Matteo Ginetti era sceso dall’Auto ed è stato travolto
Muore in ospedale dopo una ferita d’arma da taglio
Sport Salerno

Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia

  • Marzo 1, 2026
  • 0
  • 90
  • 2 Min Read
Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia

La Jomi Salerno alza al cielo la settima Coppa Italia della sua storia e
diventa la formazione più vincente della competizione. Al PlayHall va in
scena una finale emozionante contro Erice, decisa solo ai tiri dai sette
metri dopo 70 minuti intensi e combattuti.

L’inizio è all’insegna dell’equilibrio. Dopo un quarto d’ora Salerno è
avanti 5-7, ma Erice risponde con un parziale di 3-1 che riporta il
punteggio in parità sull’8-8 al 25’. Si va al riposo sul 10-10,
risultato che fotografa perfettamente l’andamento di una gara giocata
colpo su colpo.

Nella seconda frazione la Jomi tenta la fuga: al 46’ Mangone realizza il
15-18 e la squadra guidata da coach Chirut arriva fino al +4 grazie a
Gislimberti. Erice, però, non molla e torna sotto fino al 21-22 a cinque
minuti dal termine. Nel finale incandescente, dopo il 22-24 e il 23-24
firmato da Gandulfo, Salerno spreca l’ultimo attacco: Iacovello
neutralizza Andriichuk e, sull’azione successiva, Barbosa trova il 24-24
che manda la sfida ai supplementari.

Anche l’extra time è ricco di emozioni. Con Erice avanti 29-28, Nukovic
si procura un sette metri che Andriichuk trasforma con freddezza,
rinviando tutto ai rigori. Dai sette metri la Jomi è perfetta (5 su 5),
con De Santis a mettere il sigillo finale. Per Erice pesa l’errore di
Ahanda. È festa grande per la Jomi Salerno, che scrive un’altra pagina
memorabile della propria storia.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012