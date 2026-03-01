Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia

La Jomi Salerno alza al cielo la settima Coppa Italia della sua storia e

diventa la formazione più vincente della competizione. Al PlayHall va in

scena una finale emozionante contro Erice, decisa solo ai tiri dai sette

metri dopo 70 minuti intensi e combattuti.

L’inizio è all’insegna dell’equilibrio. Dopo un quarto d’ora Salerno è

avanti 5-7, ma Erice risponde con un parziale di 3-1 che riporta il

punteggio in parità sull’8-8 al 25’. Si va al riposo sul 10-10,

risultato che fotografa perfettamente l’andamento di una gara giocata

colpo su colpo.

Nella seconda frazione la Jomi tenta la fuga: al 46’ Mangone realizza il

15-18 e la squadra guidata da coach Chirut arriva fino al +4 grazie a

Gislimberti. Erice, però, non molla e torna sotto fino al 21-22 a cinque

minuti dal termine. Nel finale incandescente, dopo il 22-24 e il 23-24

firmato da Gandulfo, Salerno spreca l’ultimo attacco: Iacovello

neutralizza Andriichuk e, sull’azione successiva, Barbosa trova il 24-24

che manda la sfida ai supplementari.

Anche l’extra time è ricco di emozioni. Con Erice avanti 29-28, Nukovic

si procura un sette metri che Andriichuk trasforma con freddezza,

rinviando tutto ai rigori. Dai sette metri la Jomi è perfetta (5 su 5),

con De Santis a mettere il sigillo finale. Per Erice pesa l’errore di

Ahanda. È festa grande per la Jomi Salerno, che scrive un’altra pagina

memorabile della propria storia.