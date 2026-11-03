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Jodar perde e fa felice… Cobolli: Flavio vola alle Finals

  • Novembre 3, 2026
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Jodar perde e fa felice… Cobolli: Flavio vola alle Finals

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli andrà alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro può festeggiare oggi, martedì 3 novembre, la qualificazione matematica tra i primi otto giocatori della Race grazie alla sconfitta di Rafa Jodar, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud al primo turno del Masters 1000 di Parigi. 

Cobolli corona così l’obiettivo dichiarato della sua stagione, trovando la prima qualificazione della carriera al Torneo dei Maestri. L’azzurro raggiunge Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev, già qualificati per Torino. 

Assente invece il campione in carica Jannik Sinner, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla vittoria di Wimbledon dello scorso luglio. 

 

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