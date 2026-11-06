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James Bond, Josh O’Connor sarà il nuovo 007: l’indiscrezione del Sun

  • Novembre 6, 2026
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James Bond, Josh O’Connor sarà il nuovo 007: l’indiscrezione del Sun

(Adnkronos) –
Josh O’Connor sarà il nuovo James Bond, almeno secondo un’indiscrezione del tabloid ‘The Sun’. Al momento non ci sono conferme ufficiali. L’attore – noto per il ruolo di Re Carlo nella serie ‘The Crown’ e per aver recitato in ‘Challengers’ di Luca Guadagnino, ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher e nel recente ‘Disclosure Day’ di Steven Spielberg – avrebbe avuto la meglio sui favoriti Jack Lowden e Callum Turner per raccogliere l’eredità di Daniel Craig, che ha vestito i panni dell’agente segreto più amato al mondo da ‘Casino Royale’ del 2006 fino a ‘No Time To Die’ del 2021.  

Il retroscena su come il tabloid sia venuto a conoscenza della notizia ha dell’incredibile. Dopo l’ultima replica di ‘Golden Boy’, lo spettacolo che lo vedeva protagonista all’Almeida Theatre di Londra, O’Connor sarebbe andato a festeggiare con il resto del cast in un pub. Proprio in quell’occasione, avrebbe rivelato ai presenti di aver ottenuto la parte di Bond. Qualche giorno più tardi, uno dei partecipanti alla serata, complice qualche birra di troppo, avrebbe spifferato la notizia a una fonte del ‘The Sun’, rivelando così quello che i fan della saga aspettavano dall’addio di Craig. 

“Essere preso in considerazione nella stessa categoria è qualcosa di straordinario”, aveva commentato O’Connor qualche giorno fa le indiscrezioni al riguardo. Il 36enne ha definito “un momento incredibile” la possibilità di vestire i panni dell’agente segreto più famoso del cinema. Le dichiarazioni sono arrivate in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro educativo e comunitario dell’Everyman Theatre nella sua città natale, Cheltenham, nel Gloucestershire. Interpellato sulle voci relative alla successione di Daniel Craig nel ruolo di 007, O’Connor ha aggiunto: “È una sensazione incredibilmente surreale, quasi da chiedersi se stia succedendo davvero”. L’attore ha tuttavia precisato di non avere ulteriori informazioni da comunicare: “Temo che non ci sia altro da dire”.  

Il prossimo film della saga dovrà raccogliere un’eredità importante. Daniel Craig ha interpretato James Bond per cinque pellicole nell’arco di quindici anni, dal debutto in ‘Casino Royale’ nel 2006 fino a ‘No Time To Die’, uscito nel 2021. O’Connor ha peraltro già condiviso il set con Craig nel 2025, nel film ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’, terzo capitolo della serie cinematografica diretta da Rian Johnson. Negli ultimi anni, tra i nomi accostati alla successione di Craig sono circolati anche quelli di Aaron Taylor-Johnson, James Norton e dell’attore irlandese Paul Mescal. 

Il nuovo capitolo della saga è attualmente in fase di sviluppo. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, creatore della serie ‘Peaky Blinders’, mentre la produzione sarà curata da Amy Pascal e David Heyman. Alla regia è stato scelto Denis Villeneuve, già dietro la macchina da presa di ‘Dune’.  

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