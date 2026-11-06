Inaugurato il “taxi sociale”a Baronissi

Un servizio che si rinnova per continuare a essere vicino alle persone più fragili. È stato inaugurato questo pomeriggio a Baronissi il nuovo mezzo destinato al Taxi Sociale, nell’ambito del Progetto di Mobilità Garantita, realizzato in collaborazione con PMG Italia – Società Benefit. Il nuovo veicolo sostituisce quello precedentemente utilizzato e sarà destinato al trasporto delle persone con disabilità, difficoltà motorie e cittadini che vivono particolari condizioni di fragilità, offrendo loro un supporto concreto negli spostamenti e nell’accesso ai servizi del territorio. Il servizio, avviato dal Comune di Baronissi nel 2019 con l’adesione al Progetto di Mobilità Garantita, è stato successivamente prorogato e confermato attraverso ulteriori provvedimenti amministrativi, proprio in considerazione della sua rilevanza sociale. Con la deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 29 ottobre 2026, l’Amministrazione ha preso atto della sostituzione del mezzo attualmente in uso con un nuovo veicolo di pari caratteristiche, comunicata da PMG Italia. La sostituzione avverrà senza alcuna interruzione del servizio. Il mezzo sarà concesso in comodato d’uso gratuito e le spese di gestione e manutenzione resteranno a carico della società, senza comportare nuovi oneri per il Comune. Una scelta che consente di garantire continuità a un servizio di primaria importanza per le fasce più deboli della popolazione.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento importante perché conferma la volontà di dare continuità a un servizio che risponde a bisogni reali della nostra comunità. La mobilità è un diritto e non può diventare un ostacolo per chi vive una condizione di fragilità. Con il rinnovo del mezzo assicuriamo la prosecuzione di un’attività che aiuta tante persone a mantenere autonomia, accedere ai servizi e partecipare alla vita sociale. Come Amministrazione riteniamo fondamentale investire in iniziative che mettano al centro la dignità delle persone e il diritto di ciascuno a non essere lasciato indietro”, dichiara la Sindaca di Baronissi, Anna Petta.

“Il Taxi Sociale è un servizio che ha un valore profondo perché accompagna le persone nelle necessità della vita quotidiana e rappresenta un sostegno importante anche per le famiglie. Desidero ringraziare in modo particolare la Pubblica Assistenza Il Punto di Baronissi, i suoi responsabili e tutti i volontari che, con disponibilità e sensibilità, contribuiscono concretamente alla realizzazione del servizio. Il loro impegno testimonia quanto sia importante il ruolo del volontariato nella costruzione di una rete territoriale di solidarietà. Continueremo a lavorare affinché i servizi sociali siano sempre più vicini ai bisogni delle persone”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella