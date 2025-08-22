Israele, Katz: "Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City" - Le Cronache
Israele, Katz: “Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City”

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha reso noto di aver approvato i piani dell'Idf "per sconfiggere Hamas a Gaza", vale a dire per la nuova operazione militare nella Striscia per l'occupazione di Gaza City. "Le porte dell'inferno si apriranno presto per gli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, e lo rimarranno fino a che non accetteranno le condizioni di Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha aggiunto il ministro. Se Hamas non si arrende, Gaza City "si trasformerà in una Rafah o Beit Hanoun", ha concluso, citando le due città della Striscia, a sud e a nord, rispettivamente, distrutte dai raid di Israele.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

