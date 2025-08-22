Salernitana, si attende Tascone

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana concentra tutte le proprie risorse per sistemare il centrocampo. Dopo aver colmato solo in parte le lacune in difesa, ingaggiando il portiere Brancolini ed il centrale Golemic, e con un attacco che per ora fornisce garanzie vista la varietà di scelte a disposizione di Raffaele, le preoccupazioni del direttore sportivo Faggiano sono ora rivolte a rimpinguare il reparto nevralgico, ancora incompleto sia numericamente che qualitativamente. Ed è così che il ds granata ha fatto passi importanti per la definizione dell’ingaggio di Mattia Tascone dall’Audace Cerignola. La trattativa, intavolata da settimane, è ormai virtualmente chiusa: un altro segnale è giunto ieri, con il Cerignola che ha preso il sostituto di Tascone ingaggiando dalla Cavese Vitale. Tascone, che è ai margini del gruppo e non è stato convocato nei due impegni di Coppa italia giocati dai giallazzurri, sarà ufficializzato non appena sarà ceduto almeno uno tra Daniliuc, ieri offerto anche alla Cremonese, Legowski, vicino al Norimberga, e Maggiore, in bilico tra Spezia, Palermo e Bari.

SPUNTA QUIRINI Altra priorità, vista l’emergenza che ha costretto Raffaele ad adattare finora in quel ruolo Cabianca ed Achik, è rappresentata dalla corsia destra. Dopo il lungo ed infruttuoso corteggiamento a Longobardi del Rimini, la Salernitana ha virato su Oukhadda del Modena e Volpe del Catanzaro (ma ex del Cerignola). Ieri però è spuntato anche il nome di Quirini, classe 2003, di proprietà del Milan, duttile difensore in grado di giocare sia da centrale che da esterno destro

RIECCO BIANCHI Intanto è sempre più bagarre in attacco. Dopo Cuppone, Vinciguerra e Castelli (per quest’ultimo c’è anche l’interesse di Catania, Crotone e Vicenza) ieri è tornato in auge il nome di Bianchi, classe 2005, ex attaccante del Brescia ed attualmente svincolato. Su di lui, tanto per cambiare, ci sono anche Benevento e Catania.