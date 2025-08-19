Ispettore ucciso, in carcere il figlio della compagna - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Forte: Santoro della Lega a Salerno offre comizi a domicilio
Pagani. Econova, niente stipendo
Putin-Zelensky, Casa Bianca prepara incontro. Media: “Per il trilaterale si pensa a Budapest”
Sinner e la missione per gli Us Open, il medico: “Ecco come recuperare presto”
Cronaca Campania

Ispettore ucciso, in carcere il figlio della compagna

  • Agosto 19, 2025
  • 0
  • 208
  • 2 Min Read
Ispettore ucciso, in carcere il figlio della compagna

È stato sottoposto a fermo del pm e trasferito nel carcere di Poggioreale il 21enne Roberto Marchese, accusato dell’omicidio dell’ispettore di polizia, Ciro Luongo, 58 anni.

Le indagini sono coordinate dal pm Cesare Sirignano della Procura di Napoli Nord.

L’omicidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe avvenuto al culmine di una lite banale. Al momento erano in casa 4 persone: il morto, la compagna, l’assassino e il figlio della coppia.

A scatenare il litigio, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la fuga del pappagallo di casa e il rimprovero al ragazzo per aver lasciato aperte le finestre. Dopo un alterco durato circa una ventina di minuti, il ragazzo avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe accoltellato l’ispettore.

IL CORDOGLIO DEL QUESTORE

«A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Vice Ispettore Luongo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del Commissariato di Giugliano – Villaricca». Così il questore di Napoli, Maurizio Agricola, in un messaggio di cordoglio.

IL CORDOGLIO DEL PREFETTO

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime al questore Maurizio Agricola ed, in particolar modo, a tutti i poliziotti in servizio al commissariato di polizia di Giugliano-Villaricca il cordoglio per la tragica scomparsa del viceispettore Ciro Luongo.

Un pensiero il prefetto lo rivolge anche ai familiari del vice ispettore per il grave lutto che li colpiti nella certezza che la vicinanza e la solidarietà dei colleghi di lavoro e di tutte le istituzioni «saranno loro di conforto in questo difficilissimo momento».

Saranno le indagini ad accertare i motivi dell’aggressione mortale al vice ispettore, molto noto nella città a nord di Napoli per il suo impegno professionale, ma «tragedie come queste – dice ancora il prefetto – ci turbano profondamente, scuotono le nostre coscienze e ci interrogano, come istituzioni e come comunità. Non possiamo restare indifferenti di fronte a tanta violenza: ci impongono una riflessione seria sul nostro presente e sul dovere collettivo di costruire un tessuto sociale più sicuro, più giusto e più umano».

«Serve uno sforzo comune, corale e continuo – conclude -per riportare al centro il dialogo e il rispetto tra le nuove generazioni».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012