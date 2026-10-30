Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): "Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Halloween, il pericolo dietro maschere e giocattoli: migliaia di articoli sequestrati in tutta Italia Guerra Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca: Kiev sospende gli attacchi alle raffinerie dopo le pressioni di Trump Genova, fiamme in un appartamento: morta una donna Meteo, weekend di freddo e maltempo: crollano le temperature, temporali e neve a 1.000 metri Intersections 2026: Zanolini (Piaggio), ‘in mondo digitalizzato, noi vogliamo amplificare emozioni reali’ Intersections 2026, artista Troilo: “Mia opera con mano a sei dita è meta-ritratto dell’Ia” Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): “Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators” Setti (Wpp Media Italy): “Comunicare oggi significa avere relazione con consumatore” Magnaghi (Wpp Media): “Sistema di influenza approccio per rendere brand distintivi” Binance, maxi attacco hacker da 6,3 miliardi di dollari: sospetti sulla Corea del Nord Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte Riscaldamento e caro prezzi, ogni grado conta: come consumare meno senza sorprese Halloween, il pericolo dietro maschere e giocattoli: migliaia di articoli sequestrati in tutta Italia Guerra Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca: Kiev sospende gli attacchi alle raffinerie dopo le pressioni di Trump Genova, fiamme in un appartamento: morta una donna Meteo, weekend di freddo e maltempo: crollano le temperature, temporali e neve a 1.000 metri Intersections 2026: Zanolini (Piaggio), ‘in mondo digitalizzato, noi vogliamo amplificare emozioni reali’ Intersections 2026, artista Troilo: “Mia opera con mano a sei dita è meta-ritratto dell’Ia” Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): “Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators” Setti (Wpp Media Italy): “Comunicare oggi significa avere relazione con consumatore” Magnaghi (Wpp Media): “Sistema di influenza approccio per rendere brand distintivi” Binance, maxi attacco hacker da 6,3 miliardi di dollari: sospetti sulla Corea del Nord Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte Riscaldamento e caro prezzi, ogni grado conta: come consumare meno senza sorprese
Ultim'ora Nazionale

Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): “Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators”

  • Ottobre 30, 2026
  • 0
  • 81
  • 2 Min Read
Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): “Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators”

(Adnkronos) – “Oggi, nella comunicazione digitale, un brand può diventare più autorevole attraverso strategie diverse rispetto a qualche anno fa. Una volta si cercava visibilità attraverso l’indicizzazione sui motori di ricerca. Oggi, con l’avvento dei sistemi di llm, il paradigma è cambiato totalmente. Per essere visibili è importante che il brand investa nei rapporti con gli editori e con i creatori di contenuti, per assorbire parte dell’autorevolezza che hanno e attribuirla al proprio brand. In poche parole, è importante che fonti autorevoli parlino di te. Si tratta di un aspetto su cui ogni brand dovrebbe lavorare e investire nel futuro”. Lo afferma Marco Lenoci, ceo di Evolution Group, partecipando a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.  

Un processo particolarmente complesso da abbracciare da parte delle pmi: “La difficoltà principale è che generalmente le piccole e medie imprese italiane si basano su business che hanno avuto successo offline. La necessità di sviluppare una presenza anche online è sempre stata uno scalino difficile da affrontare -. sottolinea – Le piattaforme si stanno moltiplicando, i canali di distribuzione stanno diventando tantissimi ed è sempre più difficile capirli e farli propri. Spesso queste aziende mancano anche di risorse digitalmente preparate o di team che possano occuparsi di queste dinamiche a 360 gradi”.  

In quest’ottica “le aziende stanno iniziando a capire che hanno bisogno di generazioni più giovani per imparare a comunicare in modo diverso. Inoltre, anche le persone di un’altra generazione cercano il proprio brand sui motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale: vogliono sapere cosa dicono Claude o Google della loro azienda. Quando non trovano le risposte che si aspettano – chiosa – percepiscono questa situazione come una necessità da affrontare”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025